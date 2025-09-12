Sosyal medya fenomenine 3 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

Aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyen Tolunay Ören ifadesinde “Ben hiçbir zaman yasadışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasadışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Amacım kimseyi yasadışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede Tolunay Ören’in ‘yasadışı bahis reklamı yapmak ve teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.