Sosyal medya fenomenine 3 yıl hapis istendi

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

SOSYAL medya fenomeni Tolunay Ören hakkında yasadışı bahis reklam içeriklerinin reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyen Tolunay Ören ifadesinde “Ben hiçbir zaman yasadışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasadışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Amacım kimseyi yasadışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede Tolunay Ören’in ‘yasadışı bahis reklamı yapmak ve teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.   

 

