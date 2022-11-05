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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak kâbusu yaşamıştı! İfadeleri ortaya çıktı

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#Nilay Toprak#Saldırı#Bakırköy
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 12:57

Bakırköy'de sosyal medyada paylaştığı videolarıyla tanınan Nilay Toprak’ın aracına saldıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadeleri ortaya çıktı.

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Sosyal Medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. 4 kişi Toprak’ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

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Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak’ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.

"ARACI SÜRATLE ÖNÜMÜZE KIRDI, MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜK"

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak’ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak kâbusu yaşamıştı İfadeleri ortaya çıktı

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