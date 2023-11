Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal ses kaydı ortaya çıktı... Müşterisine verdiği cevap tepki topladı

Haberin Devamı

Dilan-Engin Polat çifti soruşturmasının ardından gözler Polat çiftinin taklidi olan ve lüks yaşamından paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti. Bu fenomenlerden biri de Nevra Bilem oldu.

Daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla adından söz ettiren ve hakkında şikayetler bulunduğu ileri sürülen fenomen Nevra Bilem'in parasını isteyen takipçisine "Sen duanı et, o para seni bulur" dediği ses kaydı ifşa oldu.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kanal D'nin haberine göre, altınlarıyla çektiği videolarla tanınan Nevra Bilem'in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı ileri sürüldü. Hakkında 30'a yakın şikayet bulunan Bilem'in mağdur olan bir takipçisine attığı ses kaydı herkesi şaşkına çevirdi.

NEVRA BİLEM: SEN DUANI ET O PARA SENİ BULUR

Bilem'in reklamlarından dolayı mağdur olan bir kişi, fenomenden parasını istedi. Bilem ise mağdur kişiye ses kaydı atarak "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.