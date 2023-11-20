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Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal ses kaydı ortaya çıktı... Müşterisine verdiği cevap tepki topladı

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#Nevra Bilem#Nevra Bilem Ses Kaydı#Sen Dua Et
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 11:49

Sosyal medya fenomenleri ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Nevra Bilem isimli fenomen gündem oldu. Dolandırıcılık yaptığına dair 30 ayrı şikayetin olduğu iddia edilen Bilem'in ortaya çıkan ses kaydı tepki topladı. O ses kaydında fenomen Bilem, mağdur ettiği takipçisi parasını isteyince 'sen duanı et, o gelir seni bulur' cevabını verdi.

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Dilan-Engin Polat çifti soruşturmasının ardından gözler Polat çiftinin taklidi olan ve lüks yaşamından paylaşımlar yapan sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti. Bu fenomenlerden biri de Nevra Bilem oldu.

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilemin skandal ses kaydı ortaya çıktı... Müşterisine verdiği cevap tepki topladı

Daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla adından söz ettiren ve hakkında şikayetler bulunduğu ileri sürülen fenomen Nevra Bilem'in parasını isteyen takipçisine "Sen duanı et, o para seni bulur" dediği ses kaydı ifşa oldu.

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HAKKINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kanal D'nin haberine göre, altınlarıyla çektiği videolarla tanınan Nevra Bilem'in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı ileri sürüldü. Hakkında 30'a yakın şikayet bulunan Bilem'in mağdur olan bir takipçisine attığı ses kaydı herkesi şaşkına çevirdi.

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Sosyal medya fenomeni Nevra Bilemin skandal ses kaydı ortaya çıktı... Müşterisine verdiği cevap tepki topladı

NEVRA BİLEM: SEN DUANI ET O PARA SENİ BULUR

Bilem'in reklamlarından dolayı mağdur olan bir kişi, fenomenden parasını istedi. Bilem ise mağdur kişiye ses kaydı atarak "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

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#Nevra Bilem#Nevra Bilem Ses Kaydı#Sen Dua Et

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