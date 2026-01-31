×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Mika Raun#Tutuklama
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 15:51

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Sosyal medyada fenomeni Mika Raun Can İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan dün gözaltına alınmıştı.

Gözden KaçmasınHasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında Enes Batur ve Barış Murat Yağcıya yakalama kararıHasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında! Enes Batur ve Barış Murat Yağcı'ya yakalama kararıHaberi görüntüle

MİKA RAUN CAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işleri tamamlanan ve ATK’da kan ve saç örnekleri alına Can, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.

Gözden Kaçmasın2 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti: İlçeye can suyu oldu Çocuklarımızla gelip görmek istedik2 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti: İlçeye can suyu oldu! 'Çocuklarımızla gelip görmek istedik'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Mika Raun#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!