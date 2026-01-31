Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı

Haberin Devamı

Sosyal medyada fenomeni Mika Raun Can İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan dün gözaltına alınmıştı.

MİKA RAUN CAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işleri tamamlanan ve ATK’da kan ve saç örnekleri alına Can, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.