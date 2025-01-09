Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HERHANGİ BİR REKLAM YAPMADIM

Öte yandan Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaşım yapmadığını söyleyerek "Ben bu hususta emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta’da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Ben bu konser esnasında bunu fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullandı.





