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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kurdukları çarkı itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

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#İbrahim Yılmaz#Yasa Dışı Bahis#Kumar
Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmazın ifadesi ortaya çıktı Kurdukları çarkı itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 16:33

 Yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

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TAKİPÇİLERİMİ REKLAM ANLAŞMASI YAPTIĞIM SİTELERE YÖNLENDİRİYORDUM

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi. (DHA)

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmazın ifadesi ortaya çıktı Kurdukları çarkı itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

 HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmazın ifadesi ortaya çıktı Kurdukları çarkı itiraf etti: 20 milyon takipçim var, bu sitelere takipçi yönlendiriyorum

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.

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#İbrahim Yılmaz#Yasa Dışı Bahis#Kumar

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