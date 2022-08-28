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Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili yandı

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#İstanbul#Beykoz#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 14:35

İstanbul Beykoz'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araç kullanılmaz hale geldi.

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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti. Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sosyal medya fenomeni Harun Taştanın otomobili yandı

 

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#İstanbul#Beykoz#Sosyal Medya

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