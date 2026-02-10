×
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i darp etmişti: Berk Çetin'in cezası belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Danla Biliç#Berk Çetin#Kadına Karşı Şiddet
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i darp etmişti: Berk Çetinin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:47

Danla Biliç’i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin’i 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Damla Aktepe’yi ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan’daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk kez İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

'PİŞMANIM'

Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanık Berk Çetin, "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme ilk celseden, tutuksuz sanık Berk Çetin’i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe’nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisini darbettiğini belirttiği, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in ifadesine de yer verildi.

Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe’yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ise Çetin’in, Aktepe’nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin’in Damla Aktepe’yi darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi. İddianamede eski sevgili Berk Çetin’in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

