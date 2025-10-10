×
Sosyal medya fenomeni aile, yaşadıkları şehrin vergi rekortmeni oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 15:03

Bolu'da yaşayan ve sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi'nden Burcu Atik, 2024 yılında kentte en fazla gelir vergisi ödeyen isim oldu. Burcu Atik'in 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödediği açıklandı.

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı, "2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması" listesini yayımladı. Açıklanan listede, 2024 yılında en fazla vergi ödeyen mükelleflerin isimleri yer aldı. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen kamp içerikleriyle tanınan Burcu Atik'in listenin zirvesinde yer aldığı görüldü.

Video içerik üreticisi Burcu Atik, 2024 yılı boyunca 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi ödedi. Listenin ikinci sırasında 7 milyon 500 bin liralık vergi ile vinç kiralama hizmeti veren Osman Kayışoğlu, üçüncü sırasında da 6 milyon 665 bin 546 lira vergi ödeyen Şükrü Zengin yer aldı.

#Vergi Rekortmeni#Sosyal Medya#Bolu

