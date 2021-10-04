Sosyal medya düzenlemesi… ‘Lince uğramış birisiyim yaptırım olamayacak mı?’

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AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ TV 100'de gündeme dair soruları yanıtladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başbakanlığa talibim sözlerini değerlendirdi. Dağ’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Böyle bir konjektörde ülkeyi yönetecek bir düzeyde bir isim Recep Tayyip Erdoğan karşısında göremedikleri için açıkçası böyle bir yola gittikleri kanaatindeyim.

Muhalefet partileri bir araya gelip parlamenter sistemle ilgili görüşmeler yapıyor.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

(Kürşat Ayvatoğlu olayı) Ben kendi şahsım adına bir hafta hiç hak etmediğim bir konuda lince uğramış birisiyim. Bunun sadece siyasal bir yaptırımı mı olacak? Bunun bir hukuki yaptırımı olmayacak mı? Ciddi bir dert, kendim için değil ülke için.