'Sosyal medya düzenlemesi gençliğimizi daha huzurlu hale getirmek için'

Haberin Devamı

“Gerek üniversitedeki imkanları, gerek dışarıdaki fırsatları değerlendirerek hayatınızın bundan sonraki safhasına en hazırlıklı şekilde başlayacağınızdan şüphem yok. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Bir diğer husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir. (Sosyal medya düzenlemesi) İnanın sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı da çok rahatım. Sosyal medya, şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Ben diyorum ki, derslerimize daha çok çalışalım, buraya daha çok ağırlık verelim ve sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım. (Hemşirelik bölümünde okuyan bir gencin “Sosyal Medya Yasası şu an gündemde. Gençler olarak endişelenmeli miyiz?” sorusu) Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve artık yarınlarda başhemşire olarak sizi görmek.

Haberin Devamı

KRİPTO PARAYLA SAVAŞIMIZ VAR

(Kripto para) Kripto paraya açılma gibi bir derdimiz yok, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaş ve mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de.”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kripto para konusuna ilişkin olarak, “Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla hükümet olarak düzenlemeler yapmak gerekebilir” dedi.