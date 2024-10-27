Sosyal medya bu olayı konuşuyor: İki kız çocuğunun sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki genç kız, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpeği sevmek için durdu.

Köpeği kucaklarına alan kızlar bir süre sevdi. Köpek daha sonra, eğilen kız çocuğu tarafından 1 metre yükseklikten yere bırakıldı. Çocuklar el sallayıp iş yerinden ayrılırken, saniyeler sonra köpek can çekişerek öldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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10 GÜN ÖNCE SAHİPLENMİŞ

Köpeğinin hareketsiz durduğunu fark eden işletme sahibi Şahin A., vakit kaybetmeden veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, köpeğin öldüğünü belirledi. Polise giden Şahin A. 10 gün önce sahiplendiği köpeğinin ölümüne sebep olmakla suçladığı iki kız çocuğu hakkında şikayetçi oldu.