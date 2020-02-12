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DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor... Kimseye aldırmadı, defalarca çarptı

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İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor... Kimseye aldırmadı, defalarca çarptı

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor... Kimseye aldırmadı, defalarca çarptı

O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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