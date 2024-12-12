Sosyal medya aracılığıyla 1.7 milyon TL'lik dolandırıcılık! 15 şüpheli yakalandı

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ve ilan siteleri üzerinden ‘Düşük fiyatlı ürün satma ve haklarında dava olduğu bahanesiyle’ avukatlık ve dosya masrafı adı altında ‘Sosyal medya aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 99 mağduru toplamda 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran 15 şüpheli tespit edildi.

Mersin merkezli olarak Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı drone destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.