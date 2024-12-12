×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medya aracılığıyla 1.7 milyon TL'lik dolandırıcılık! 15 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Dolandırıcılık#Operasyon
Sosyal medya aracılığıyla 1.7 milyon TLlik dolandırıcılık 15 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 10:17

Mersin merkezli 6 ilde vatandaşları sosyal medya aracılığıyla 1 milyon 767 bin 178 TL dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ve ilan siteleri üzerinden ‘Düşük fiyatlı ürün satma ve haklarında dava olduğu bahanesiyle’ avukatlık ve dosya masrafı adı altında ‘Sosyal medya aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 99 mağduru toplamda 1 milyon 767 bin 178 TL dolandıran 15 şüpheli tespit edildi.

Mersin merkezli olarak Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı drone destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Dolandırıcılık#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!