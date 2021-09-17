Sosyal medya Almanya'da büyüyen Vedat Alexander'ı konuşuyor... Vedat ve annesinin kavuşma anı gözleri yaşarttı

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Almanya’ya evlatlık verilen Vedat ve annesinin kavuşma anı sosyal medya gündeminde. Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Küçük yaşlarda İzmir Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Alman bir aileye evlatlık verilen genç adam, kim olduğunu bilmek istediğini söyledi. Kız kardeşiyle birlikte Alman bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Vedat Alexander Şen, gerçek ailesini bulmak için Türkiye'ye geldi. Sürdüğü iz neticesinde ablasıyla birlikte İzmir'in Bornova ilçesindeki Mersinli Merkez Camii'nin önüne bırakıldığını öğrenen Vedat Alexander Şen, yıllar sonra ailesini bulmak için ekranlara çıktı.

Yüreklere dokunan mektup



"Müslüman doğdum, Hristiyan oldum. Ben kimim" diyerek gerçek ailesini arayan Vedat Alexander, camii önüne bırakılırken yanlarında bir not olduğunu ifade etti. Mektupta yazanlar Müge Anlı izleyicilerinin yüreğini burktu. "Bu iki çocuğun dünyada benden ve Allah'tan başka kimsesi yok. Aç kaldık, sokakta yaşadık. Allah kimseye zorluk yaşatmasın. Çocuklar Türkçe bilmiyor. Kim onlara yardım ederse Allah da ona yardım eder" sözlerinin yer aldığı mektup gözleri yaşarttı.



Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Adil Yaman, Vedat Alexander'ın babası olduğunu açıkladı. Şu sıralar Ankara'da yaşadığını söyleyen Yaman, iki çocuğunu bıraktığı dönemde büyük zorluk yaşadığını söyledi. Yaman, "Ben Mardin'den çalışmak için İzmir'e gitmiştim. Paramız yoktu. Bir gün ağabeyim eşimi ailesinin yanına gönderdi, çocukları da bana getirdi. Ne yapacağımı bilemedim, çok zor durumda kalmıştım. Camiinin önüne çocukları ben bıraktım" diye konuştu.



21 kardeş olduğunu Müge Anlı'dan öğrendi



Şu sıralar farklı bir kadınla evli olduğunu dile getiren Yaman, Vedat Alexander'ın "Şen" soyadının kaldıkları otelden kaynaklandığını açıkladı. İzmir'de Şen Otel diye bir yerde kaldıklarını söyleyen Yaman, "Allah onlardan razı olsun, bizden para istememişlerdi. Vedat'ın gerçek soyadı Yaman" dedi.



Babasından 11, annesinden ise 8 kardeşi daha olduğunu öğrenen Vedat Alexander, büyük bir şok yaşadı. Ailesini bu kadar hızlı bulmayı düşünmediğini ifade eden genç adam şaşkınlıktan uzun bir süre konuşamadı. Kendisi de 4 çocuk babası olan Vedat Alexander, gerçek ailesiyle bugün canlı yayında kavuştu.

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Vedat Alexander'ın büyük buluşması. Yıllar sonra ailesiyle bir araya geldi.

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Yıllarca aradığı ailesine yalnızca yarım saat içinde ulaşan Vedat ailesinin bu kadar çabuk bulunmasıyla şaşkınlığa uğradı. Program boyunca cümle kurmakta güçlük çeken Vedat, bugün ailesiyle canlı yayında ilk defa görüştü. Babası "sana çok büyük bir yanlış yaptık, ama acısını vicdan azabını biz de çektik. 33 sene ben de seni aradım. Beni affetmeni istiyorum." Diyerek sarıldı. Babasından sonra 19 kardeşiyle tanışan Vedat son olarak stüdyoda annesini karşıladı. Yıllar sonra kavuşan anne – oğul gözyaşlarına boğuldu. Anne Fatma hanım "ben istemezdim çocuklarımı bırakmayı. ailem yardımcı olmadı, okuma yazmam yoktu. Türkçe bile bilmiyordum. Cahildim. Nereye gitmek istesem kimse almıyordu. Eşim beni abisiyle bırakmıştı bize bir oda vermişti orada yaşıyorduk. Tuğladan bir odaydı su alıyordu. Aksam bana bir tabak yemek verirse karnımız doyuyordu vermediğinde de aç kalıyorduk. Bize bakmak istemiyordu, aç kalıyordum çocuklarıma ekmek bile bulamıyordum. Benim ailemde çocuklarını bırak onlara bakamayız ama sana bakarız diyordu. Açtım, gidecek kapım yoktu. Ama şimdi Hülya'yı da Vedat'ı da buldum. Onları da bırakmak istemezdim, ama çaresizdim." Diyerek oğlundan af diledi.