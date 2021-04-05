Sosyal medya Alihan isimli profilin paylaşımlarını konuşuyor - Alihan Şimşek kimdir?
Sosyal medya Alihan isimli profilin paylaşımlarını konuşuyor. “Sapık Alihan” adlı Youtube kanalında Alihan Ş. isimli şahısın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Türk bayrağını yırtıp, Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a hakaret ettiği videoları tepki çeken Alihan, son olarak 3 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini iddia ettiği paylaşımla gündeme geldi. Türk bayrağını yırtan, Atatürk’e saygısızlık yapan ve Özgecan Aslan hakkında cinsel içerikli sözler söyleyen şahıs için #SapıkAlihanTutuklansın TT oldu. Paylaşımlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle yetkililere sesleniyor.
İsminin Alihan Şimşek olduğu iddia edilen gencin; kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf eden Alihan Şimşek'in ifadeleri kan dondurdu. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.
SOSYAL MEDYADA ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.
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