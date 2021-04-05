Sosyal medya Alihan isimli profilin paylaşımlarını konuşuyor - Alihan Şimşek kimdir?

İsminin Alihan Şimşek olduğu iddia edilen gencin; kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf eden Alihan Şimşek'in ifadeleri kan dondurdu. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.

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