Sosyal konut başvuruları başladı... Bankalara akın ettiler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Başvuruların kamu bankaları ve e-devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvuru formlarıyla birlikte bugün erken saatlerde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm konut tipleri için 500 TL başvuru bedeli yatırılması gerektiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 11.15'te yaptığı açıklamada, sosyal konut projesine başvuran sayısını 141 bin olarak duyurdu.

"KİRA ÖDER GİBİ EVİMİN TAKSİDİNİ ÖDERİM"

Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Uzun süredir ev çekilişlerine katıldığını belirten Nurettin Koşay, "Umarım bu kez çıkar. İlk evim olacak, çok sevineceğiz. 3+1 evler için başvuru yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Kiracı olduğunu ifade eden Emine Korkmaz "Bir evim olsun istiyorum. Esenler ya da Arnavutköy ilçelerini seçeceğim. Kiram 2 bin 500 lira, evimin taksitlerini de kira gibi öderim. 3+1 ev düşünüyorum" dedi.

"EVİ OLANLAR BAŞVURMASIN"

Projeyi çok beğendiğini dile getiren Mustafa Bayıs "Evi olmayanlar için büyük fırsat. Evi olanlar da gelip başvurmasın. Kirada oturanlara ev çıksın. 3+1 çıkarsa memnun kalacağız. Ödemeler de çok güzel, ayda 3 bin TL büyük bir para değil. Emekli olan için de çalışan için de ödenebilir seviyede" diye konuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Konut için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olunması ile 18 yaşından büyük olmak.

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması ve TOKİ’den daha önce ev sahibi olunmaması şart.

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması gerekli.(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

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-Bir hane halkı adına ‘tek’ başvuru yapılacak.

-Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

-Konutta başvuru bedeli 1.000 TL’den 500 TL’ye düşüldü. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden yapılabilecek.



Arsa için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Yoksul ve dar gelirli olmak.

-Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekli.

-775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmalı.

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-Başvuru bedeli 500 TL. Kuranın çıkmaması halinde konut, arsa ve işyeri için yapılan ödemeler iade edilecek.

İşyeri için

-T.C. vatandaşı olmak.

-Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

-18 yaşını doldurmuş olmak.

-Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler sunmak.

-Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması şartı var.

-İşyerinde başvuru bedeli 2.000 TL.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

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-İlk etapta İstanbul’da 50 bin, (Çatalca, Silivri, Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler)

-Ankara’da 18 bin, (Ayaş, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Etimesgut, Polatlı, Sincan)

-İzmir’de 12 bin 500, (Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla)

-Gaziantep’te 10 bin, (Nizip, Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil)

-Bursa’da 8 bin 650, (Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi)

-Konya’da 7 bin 500, (Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu, Merkez, Seydişehir)

-Kayseri’de 4 bin 500 hayata geçecek. (Merkez, Yahyalı)

-Projeler 81 ilde olup, diğerillerde ise nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştirilecek.

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