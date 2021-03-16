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Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

'Sosyal deney' diyerek cinsel içerikli sorular sordu!

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'Sosyal deney' diyerek cinsel içerikli sorular sordu!

Eskişehir'de ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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