Sosyal Çalışmacı nedir, ne iş yapar? Sosyal Çalışmacı hangi bölüm mezunudur?

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Sosyal Çalışmacı bireyin, ailenin, toplum ve grupların sorunlar ile baş etme yetisini geliştirir. Sosyal Çalışmacı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bireylerin olumsuz koşulları ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Toplumun refah seviyesini yükseltme amacı güder.

Sosyal Çalışmacı Ne İş Yapar?

Sosyal Çalışmacının işi saymak ile bitemeyecek kadar çoktur. Topluğum sağlığı, yardımlaşma vazgeçilmez değerlerdir. Sosyal Hizmet Uzmanları birey, toplum, aile sorunları ile ilgilenir. Maddi ve manevi, engelli, yoksul, yaşlı, işsiz olan kişilerin sorunlarına çözüm odaklı çalışır. Kimsesiz çocuklara yuva bulmaya yardımcı olur. Evsiz insanlara kalacak yer bulur. Temel ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara para, gıda yardımı yapılması için çalışır.

Sosyal Çalışmacı Nasıl Olunur?

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Üniversite sınavına girerek belirlenen puanın üstünde puan almak gerekmektedir. Hem örgün hem de açık öğretim de bu bölüm birçok okulda mevcuttur. Dört yıllık bölümü başarı ile bitirip mezun olan kişiler Sosyal Çalışmacı unvanına hak kazanmış olmaktadır.

Sosyal Çalışmacı Olma Şartları Nelerdir?

- Sosyal Çalışmacı olacak kişinin yardım etmeyi seven birey olması gerekir.

- Sabırlı

- Hoşgörülü

- Soğukkanlı davranabilen

- Karşısındaki kişiyi çok iyi dinleyip, anlamaya odaklı olan

- Çözüm odaklı olan

- İkna kabiliyeti yüksek

- Yaşlı, çocuk başta olmak üzere insanları seven

- Kişilerin görüşlerine, bakış açısına saygı duyan kişiler aranan kriterlerdir.

Kendinde bu özelliklerin olduğunu düşünen ve mesleğini severek yapacak kişiler Sosyal Çalışmacı olabilir. KPSS sınavına girerek devlet işinde göreve başlayabilir.

Sosyal Çalışmacı Görevleri Nelerdir?

- Barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir.

- Kişilerin problem çözme sürecini etkinleştirmek.

- İnsanların kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile ilişkilendirmek.

- Sosyal politikayı geliştirip, iyileştirmek.

- Sosyal hizmet uygulamasını geliştirmek ve uygulamaya geçirmek.

- Çevreyi çok iyi analiz etmek.

- İlgileneceği kişi ya da alan hakkında çok iyi bilgi sahibi olmak.

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- Bireylerin kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak.

- Yaşlı, engelli, çocuk ve muhtaçlara yardımcı olmak.

- Uyuşturucu gibi madde bağımlılığı olanların tedavisini sağlamak.

- Bireylere psiko- sosyal destek sağlar.

- Evden kaçanlara danışmanlık yapar.

- İşsizlere mesleki eğitim ya da istihdam sağlar.

- Kimsesiz çocukları kurumlardan yararlandırır.

- Bireylerin kendine yeterli hale gelmeleri ve oluşabilecek sorunlar ile baş edebilmesini sağlar.

- Sorun hakkında bilgi edinip çözüm hakkında çözüm odaklı olarak çalışır.

- Kişilerin özgüveninin oluşmasına yardımcı olur.

- Bireylerin bilgilerini kimse ile paylaşmaz.

- Evleri gezerek ihtiyacı olanları tespit eder.

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- Yaşlıları huzurevine yerleştirir.

- Engelli bireylerin aileleri ile görüşmeler yaparak görevleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Sosyal Çalışmacı Ne Kadar Maaş Alır?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının maaşı çalıştığı yıl sayısına göre değişkenlik göstermektedir. 4.500 ile 5.400 arası değişmektedir.