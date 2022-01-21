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Sosyal bilgiler öğretmeninin feci ölümü! Eşi gözyaşlarına boğuldu

#Antalya#Öğretmen#Bekir Gücüyeter
Sosyal bilgiler öğretmeninin feci ölümü Eşi gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde öğrencilerine karne vermek için sabah erken saatlerde kalkan 38 yaşındaki öğretmen Bekir Gücüyeter, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan iddiaya göre başı dönerek aşağı düştü. Talihsiz öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının cansız bedeni ile karşılan öğretmen eşi sinir krizi geçirdi.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesi ,Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), kahvesini alıp balkona çıktı.  İddiaya göre başı dönen ve dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Gücüyeter’in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Sosyal bilgiler öğretmeninin feci ölümü Eşi gözyaşlarına boğuldu

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#Antalya#Öğretmen#Bekir Gücüyeter

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