‘Sorusuz mülakat’ta gözler Danıştay’da

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Dava dosyasına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay kıdemli üstçavuş olarak görev yapan G.K., astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş sınavına başvurdu. G.K., 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan yazılı sınavda 88 puan alarak başarılı oldu. Ancak mülakat sınavında başarısız sayıldı. Bunun üzerine astsubay, “sınav komisyonunca adaylara sorulacak soruların önceden hazırlanmadığı ve tutanağa bağlanmadığı, objektif bir şekilde değerlendirme yapılmadığı” gerekçesiyle avukatı Emre Güneş aracılığıyla, Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne dava açarak, işlemin iptalini istedi. Milli Savunma Bakanlığı da mahkemeye gönderdiği savunmasında, dava konusu işlemde herhangi hukuka aykırılığın bulunmadığını belirtti.

SORUSUZ MÜLAKAT

Mahkeme işlemin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde sözlü sınavın amacı bakımından yazılı sınava benzemekte olduğu, bilgi ölçme amacıyla yapıldığına dikkat çekildi.

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ANKARA REDDETTİ

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge İdare Mahk emesi 4. İdari Dava Dairesi ise “söz konusu mülâkatta; genel görünüş anlatım, konuşma düzgünlüğü kendine güven gibi hususların değerlendirileceğini” belirterek davanın reddine karar verdi.

İZMİR FARKLI KARAR VERDİ

Benzer bir dava da İzmir’de açıldı. Subaylığa geçiş sınavına giren astsubay S.T. de yazılı sınavda 85 puan aldı ancak mülakatta elendi. S.T. de işlemin iptali için İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme sorular yönelttiği idarenin, “bahsedilen kriterler açısından verilen puana hangi şekilde kanaat getirildiği hususunda bir açıklama yapmadığı” tespitinde bulundu ve işlemin iptaline karar verdi. Kararın istinaf incelemesini yapan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Ortaya çıkan bu aykırılığın giderilmesi için Avukat Emre Güneş de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’na başvurarak, içtihatların birleştirilmesi talebinde bulundu.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Başkanlar Kurulu, çelişkinin giderilmesi için Danıştay’dan görüş istenilmesine karar verdi. Danıştay’ın konuya ilişkin henüz bir karar vermediği bildirildi. G.K.’nın avukatı Avukat Emre Güneş mülakat mağduru astsubaylar için Danıştay kararının emsal olacağını söyledi.