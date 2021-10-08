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Soruşturma yetkisi rektöre geçebilir

#Rektör#Boğaziçi Üniversitesi#Soruşturma
Soruşturma yetkisi rektöre geçebilir

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’ye öğrenci protestosunun salı günkü AK Parti MKYK toplantısında tartışılmasının ardından, “rektörlere soruşturma” yetkisi ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılması gündemde.

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AK Parti’li kurmaylar, kampüsteki soruşturma olaylarında yetkinin dekanlarda olduğunu belirterek, rektörlere yetki verilecek yeni bir düzenleme gerektiğini savundu. 2012’de YÖK’ün yeniden düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre, üniversite öğrencilerinin disiplin suçlarına fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında da müdürler soruşturma açabiliyor. Müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak da üniversite rektörleri yetkili.

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#Rektör#Boğaziçi Üniversitesi#Soruşturma