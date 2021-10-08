Soruşturma yetkisi rektöre geçebilir

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AK Parti’li kurmaylar, kampüsteki soruşturma olaylarında yetkinin dekanlarda olduğunu belirterek, rektörlere yetki verilecek yeni bir düzenleme gerektiğini savundu. 2012’de YÖK’ün yeniden düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre, üniversite öğrencilerinin disiplin suçlarına fakültelerde dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında da müdürler soruşturma açabiliyor. Müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak da üniversite rektörleri yetkili.