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Soruşturma genişletildi: 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı

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#Kocaeli#Dilovası#Yangın
Soruşturma genişletildi: 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025’te meydana gelen, 7 kişinin ölümü ve iş, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen hukuki süreç genişletildi.

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Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürleri C.S. ve S.S., Yapı Kontrol Müdürü M.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Faciaya ilişkin açılan davada 8’i tutuklu, 6’sı tutuksuz ve 2’si firari olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 

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#Kocaeli#Dilovası#Yangın

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