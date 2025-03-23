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'Soruşturma devam ediyor' Bakan Tunç: Yanlışa yol açabilecek beyanlardan uzak durulmalı

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Tutuklama
Soruşturma devam ediyor Bakan Tunç: Yanlışa yol açabilecek beyanlardan uzak durulmalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 15:23

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 'Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.' dedi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildiğini hatırlattı.

Yargısal süreçlerin hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini, ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Hakimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

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'HERKESİN YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇABİLECEK BEYANLARDAN KAÇINMALARI GEREK'

Adaletin yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli ettiğine dikkati çeken Tunç "Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Tutuklama

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