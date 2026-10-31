Soruşturma derinleştirildi

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Trabzonspor-Beşiktaş arasında 22 Ekim’de oynanan futbol maçında oğlu Kuzey Aydın ile Trabzonspor futbolcusu Mohamed Salah’ın maç öncesi seremoniye çıktığı Yemeksepeti kurucusu iş insanı Nevzat Aydın, seremoni için 100 milyon TL ödediği iddia edilen haberlerin ardından tehdit edildi. Kendisini Yunanistan’a ait telefon numarasından arayıp Çirkinler suç örgütü üyesi olarak tanıtan K.A. isimli şüpheli tarafından “1 milyon Euro vermezsen çocuğunu öldürürüz” denilerek tehdit edilen Aydın, 28 Ekim’de emniyete giderek şikâyetçi oldu.

CEPHANEYLE YAKALANDILAR

Şikâyetin ardından olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonrası Esenyurt’ta eylem hazırlığı öncesinde bir hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı. İkamette ve Bulgaristan plakalı bir otomobilde yapılan aramalarda 1 Utaş marka otomatik tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik tabanca, 73 fişek ele geçirildi.

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Çirkinler suç örgütü adıyla Aydın’ı arayıp haraç isteyen 4 şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin, medyada çıkan asılsız haberler üzerine parası nedeniyle tehdit edildiği değerlendirilen Aydın konusuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdikleri öğrenildi.

ÖNCE TESPİT SONRA TAKİP

Özellikle zengin iş insanlarını ve esnafı hedef alarak haraç ve fidye isteyen çetelere karşı benzer tehdit olaylarında vatandaşların yaptığı ihbarları değerlendiren emniyet ekiplerinin, ihbar sonrası ilk olarak işyerleri ve çevresinde genel güvenlik önlemlerini alıp önce tespit sonra takip sistemiyle suç unsuru ortada kalmayacak şekilde tüm suç ağını deşifre ettikleri bildirildi.

Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti devleti çok köklü, büyük ve güçlüdür. Yetkililere bildirdiğim ilk andan beri devletimiz ve emniyetimiz gerekeni yapmaktadır ve yapacaklardır” dedi.

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