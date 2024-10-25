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Soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı

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#Aleyna Çakır#Sema Esen#İntihar
Soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020 tarihinde evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız bedeni bulundu. “İntihar mı cinayet mi?” tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı.

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Soruşturma kapsamında genç kızın sevgilisi Ümit Uygun (28) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel yaklaşık 4 yıldır devam eden soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Uygun hakkında “İntihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme”, “Eziyet Etme” suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

İNTİHAR DUYGUSU OLUŞTURDU

İddianamede, özellikle olay gecesine ait taraflar arasında gerçekleşmiş olan WhatsApp yazışmalarına dikkat çekilerek, “Esen’in aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere WhatsApp durum mesajında yaptığı paylaşımla müntehireden kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde müntehireyi intihara teşvik edip; intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır” denildi. İddianamede eziyet suçu yönünden ise Sema Esen’in vücudunun değişik yerlerinde bulunan kızarıklık ve morluklar bulunduğuna dikkat çekilerek, “Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin değişik tarihlerde ve süreklilik gösterir bir şekilde müntehireye karşı işlediği fiziksel ve sözlü şiddetin eziyet boyutuna vardığı anlaşılmıştır” denildi. Öte yandan Ümit Uygun, evinde ölü bulunan Esra Hankulu ölümüne ilişkin davada ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı

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#Aleyna Çakır#Sema Esen#İntihar

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