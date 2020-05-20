Sorun Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Sorunun Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler için karşıt anlamlı yakıştırması da yapılmaktadır. Bu bağlamda olumsuzluk eki alan sözcük zıt anlam ifade edememektedir. Ayrıca, bir kelimenin birden fazla zıt anlamı olduğu durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Sorun Zıt Anlamlısı

Sorun, TDK sözlüğünde sıkıntı veren durum şeklinde açıklanmaktadır. Bu bağlamda çözüme ihtiyaç duyulan her türlü mesele ve problem, sorun olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda, kelimenin “çözüm” olarak kullanılan yalnızca bir tane zıt anlamlısı bulunur. Çözüm teriminin TDK anlamı ise bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç olarak ifade edilmektedir.

Sorun ve çözüm kelimelerinin karşıtlığının daha iyi anlaşılması için iki örnek cümle aşağıda sıralanmıştır.

- Çözüme ulaşmak adına öncelikle olasılıkları azaltmamız gerekiyor.

- İnternet üzerinden çoklu oturum açarak uzaktan eğitim sorununun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.