Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Sorun kelimesi cümle içinde kullanılan anlama göre pek çok değişik eş anlamlıya sahiptir. Bu bağlamda kelimenin farklı eş anlamlarını öğrenebilir; cümle içerisinde amaca bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Peki, sorun kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK'ya göre sorun kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.
Kelimelerin farklı eş anlamlarını bilmek değişik yerlerde çeşitlilik sağlamaktadır. Özellikle edebi eserlerde ya da gündelik yaşamda anlama göre farklı cümlelerde kullanılabilmektedir. Bu sebepten dolayı sorun kelimesinin eş anlamlısı en çok öğrenilmeye çalışan sözcüklerden biridir.
Farklı çeşitler üzerinden sorun eş anlamlısı birden fazladır. Özellikle ‘dert’ ve ‘problem’ ile ‘sıkıntı’ en çok kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda mesele ile dava ve dert gibi değişik eş anlamları üzerinden de kullanılabilmektedir.
TDK’ya Göre Sorun Eş Anlamlısı
Türk Dil Kurumu'na bakıldığında sorun kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘problem ve sıkıntı’ kelimeleri karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda diğer kelimeler de yine sorun kelimesi karşısında cümle içerisinde anlama göre kullanılabilir. Hem yazılı olarak hem de sözlü şekilde gündelik yaşamda değerlendirmek mümkün.
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