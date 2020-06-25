Sorumluluk sınavı ne zaman, sorumluluk sınavı ertelendi mi? İşte MEB'den gelen açıklama

SORUMLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıkladı.Bakan Yardımcısı Safran, sadece 12’nci sınıflarda isteyen öğrencilere yönelik uygulanabileceğini belirtti. Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.”

İSTEYEN ÖĞRENCİLER KATILACAK

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. İşte, 2020 lise sorumluluk sınavı hakkında ayrıntılar... Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.



Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.