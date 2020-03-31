Sorumluluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Pek çok kişi sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda özellikle internet üzerinden çok sık araştırma yapılmaktadır. Siz de bu Kelimenin eş anlamlısını öğrenebilir ve farklı cümlelerde amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Peki, sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilgiler.
Eski Yunanca üzerinden Fransızcaya geçmiş ve oradan da Türkçeye yerleşmiş sorumluluk kelimesi, eş anlamlısı üzerinden de kullanım imkanı tanıyor. Bu kelimenin Türkçe eş anlamlısını öğrenerek değişik cümlelerde gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz.
Sorumluluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı olarak karşı ‘mesuliyet’ sözcüğü gelmektedir. Aynı anlam üzerinden cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Sözlü ya da yazılı olarak mesuliyet kelimesi sorumluluk sözcüğünü tam olarak karşılamaktadır.
TDK’ya Göre Sorumluluk Eş Anlamlısı
Türk Dil Kurumu'na göre sorumluluk eş anlamlısı ‘mesuliyet’ olarak tanımlanmış durumda. Tam olarak birbirini karşılayan boyu kelimeyi Türkçedeki cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fransızcadan Türkçeye yerleşmiş olan bir kelime olarak sorumluluk kelimesi, mesuliyet kelimesi ile birbirine tamamen benzeşmektedir.
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