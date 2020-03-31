Eski Yunanca üzerinden Fransızcaya geçmiş ve oradan da Türkçeye yerleşmiş sorumluluk kelimesi, eş anlamlısı üzerinden de kullanım imkanı tanıyor. Bu kelimenin Türkçe eş anlamlısını öğrenerek değişik cümlelerde gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz.

Sorumluluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı olarak karşı ‘mesuliyet’ sözcüğü gelmektedir. Aynı anlam üzerinden cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Sözlü ya da yazılı olarak mesuliyet kelimesi sorumluluk sözcüğünü tam olarak karşılamaktadır.

TDK’ya Göre Sorumluluk Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre sorumluluk eş anlamlısı ‘mesuliyet’ olarak tanımlanmış durumda. Tam olarak birbirini karşılayan boyu kelimeyi Türkçedeki cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fransızcadan Türkçeye yerleşmiş olan bir kelime olarak sorumluluk kelimesi, mesuliyet kelimesi ile birbirine tamamen benzeşmektedir.