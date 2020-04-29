Sorumlu sınıf geçme nedir ve nasıl olur?
Sorumlu sınıf geçme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf geçme yönetmeliği içerisinde yer alan maddelerden birisidir. Tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlardan zayıf sayısı 3’e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından faydalanabiliyor. Ancak, sorumlu geçilen derslerden sonraki yıllarda sınava giriliyor. Peki, sorumlu sınıf geçme nedir ve nasıl yürürlüğe girer? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgiler çerçevesinde sorumlu sınıf geçme hakkında bazı bilgiler
Sorumlu sınıf geçme şu çerçeveyi oluşturmaktadır;
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır
Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için
aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
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