Sorulara uzman yorumu: Hem bilgi hem yorum ölçüldü

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BİLFEN Ortaokulları, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, GEN Koleji ve Nesibe Aydın Okulları’ndan uzmanlar bu yılın sınav sorularını Hürriyet için değerlendirdi.

TÜRKÇE ‘AYIRT EDİCİ’: Özellikle uzun paragraf soruları ve birbirine yakın seçenekler öğrencileri zorladı. Seçeneklerin birbirine yakın olması ve güçlü çeldiriciler ayırt ediciliği artırdı. Sorular okuma alışkanlığını, dikkat becerisini ve zaman yönetimini de ölçtü. Dil bilgisi sorularında ise cümlenin ögeleri ve fiilde çatı konularına yer verildi.

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MATEMATİKTE MUHAKEME: Önceki yıllara kıyasla daha fazla işlem gerektiren ve öğrencilerin muhakeme gücünü ölçen sorular soruldu. Soruların büyük bölümünde görsel kullanımına yer verilirken özellikle üçgenler, veri analizi ve silindir konularından gelen sorular öğrencileri zorladı. Kolay, orta ve zor düzeyde sorular dengeli dağıldı, ancak işlem yoğunluğu yüksek sorular süre yönetiminin önemini ortaya koydu.

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FENDE AKIL YÜRÜTME: Bilgiyi doğrudan kullanmaktan çok yorumlama, ilişkilendirme ve farklı durumlara transfer etme becerileri ön plana çıktı. Metinlerin ağırlıkta olduğu sorularda adaylardan grafik, tablo ve görselleri doğru yorumlamaları beklendi. Günlük yaşamla ilişkilendirilen soru kurgularının yanı sıra bilimsel düşünme becerisini öne çıkaran sorular da yer aldı.

İNKILAP TARİHİNDE DİKKAT: Alan bilgisi, kavram bilgisi ve tarihsel yorumlama becerileri birlikte ölçüldü. Kronolojik düşünme, tablo okuma ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin öne çıktığı sınavda güçlü çeldiriciler dikkat çekti. Bazı sorularda olumsuz soru köklerinin kullanılması da öğrencilerin dikkat düzeyini sınayan unsurlar arasında yer aldı. Sorular farklı ünite ve kazanımlardan dengeli biçimde soruldu.

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Aileler, çocuklarından daha heyecanlıydı.

DİN KÜLTÜRÜNDE BİLGİ: Doğrudan bilgi ölçen ve metinden hareketle yorumlama gerektiren iki farklı soru grubu yer aldı. Bilgi soruları, yıl boyunca dersi dikkatle dinleyen ve tekrar eden adayların rahatlıkla çözebileceği netlikteydi. Çıkarım soruları ise okuduğunu anlama, paragrafı bağlamından koparmadan analiz etme ve dikkatli odaklanma becerisini ölçtü. Sorular, adayların dini ve ahlaki kavramları sadece ezberlemekle kalmayıp bu değerlerin insani ve manevi boyutunu ne kadar özümsediklerini test etti.

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İNGİLİZCE BAĞLAM TEMELLİ: Adayların okuduğunu anlama, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı durumlara aktarabilme becerileri ölçüldü. Günlük yaşamdan örneklerle hazırlanan sorularda bağlamı doğru yorumlamak önem kazandı. Bazı sorularda birden fazla kazanımın birlikte değerlendirilmesi gerekirken, görsel yorumlama ve olumsuz soru kökleri de dikkat gerektiren unsurlar arasında yer aldı.

Beslenme paketi verildi.

MİLLİ TAKIM MARŞI SORULDU

Sınavın sayısal oturumunda yer alan matematik testinde öğrencilere Dünya Kupası maçında yer alacak Milli Takım’la ilgili de bir soru soruldu. Milli Takım için bestelenen ‘Bizim Çocuklar’ marşının adını içeren bir afişin tasarlandığı bilgisi verildi. Buna göre, “Bu afiş çalışmasında aşağıdaki harflerden hangisinin yazımı tamamlandığında kalemdeki mürekkep bitmiştir” diye soruldu. MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarında sorunun doğru yanıtının “A” şıkkı olduğu belirtildi.

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Küçük bir kız, sınavdan çıkan ablasını çiçekle karşıladı.

MATEMATİK ZOR TÜRKÇE UZUNDU

Sınavın birinci oturumu olan sözel bölümün kolay, sayısal bölümdeyse matematik dersinin zor olduğunu belirten öğrenciler, LGS maratonunun ardından şunları söyledi:

Feyza Süveybi: Matematikte eleyici sorularla karşılaştık. Fen de kolaydı. Türkçe’de uzun paragraflar vardı ama zor değildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri araçlarıyla okullarına ulaştırdı.

Muhammed Ayyiğit: Matematikten 2-3 soru çözebildim. Sorular uzun ve eleyiciydi. Sözel bölümü kolaydı. Türkçe’de uzun sorular vardı, yapamadım çünkü çok vakit kaybettirdi.

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Bir öğrenci sınava sedyeyle getirildi.

Mihrimah Uzun: Türkçe’de okuduğumu anlayamadım. Sayısala daha rahat girmiştim o nedenle daha güzel geçti. Fen de kolaydı.

Ayşenur Gedik: Sözel kolaydı. Türkçe’de sorular çok uzundu ve şıklar birbirine benziyordu. Sayısal orta zorluktaydı. Ancak sınavın geneline baktığımda sayısal zor, sözel kolaydı diyebilirim.

Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri de öğrencilerin yardımına koştu.

LGS’YE GİREN ÇOCUKLARINI ALKIŞLARLA UĞURLAYIP DUALARLA BEKLEDİLER

Daha iyi bir lisede eğitim görmek isteyen 1 milyonu aşkın 8’inci sınıf öğrencisi, dün yapılan LGS’de yarıştı. Ailelerin bazıları çocuklarını sınava alkışlarla yolladı, kimi de okul önünde dua ederek bekledi. Maraton bittiğinde sınavdan gülerek çıkan da vardı, ağlayarak ailesine sarılan da...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik olarak iki oturumda düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurtdışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

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İKİ OTURUMDA 90 SORU

Sınav sabah saat 09.30’da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise saat 11.30’da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı.

Sınavın saat 12.50’de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi, velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise su dağıtıldı.

AİLELER DIŞARIDA TERLEDİ

Sınav birbirinden ilginç anlara da sahne oldu. Kimi veliler çocukları alkışlarla sınıflara yolladı kimi de sınavın bitmesini Kuran okuyarak bekledi. Çocukları içeride gelecekleri için ter dökerken, veliler de sınav salonları dışında terledi. Veli Munise Alasat “Hazırlık süreci stresli ve zordu. Çocuğuma çok baskı yaptım, çoğu zaman stresten ağladığını biliyorum. Keşke böyle olmasa. Ancak bunlara rağmen onun sağlığı ve mutluluğuna odaklanmaya çalıştım” derken, Cengiz Aktaş “Sınav öncesi biraz heyecanlıydım ama sınav başlayınca heyecanım azaldı. Biz ona inandık, o da kendine inandı. Sınav bitti, sırada Dünya Kupası maçı var. Oğlumla 5’te uyanıp maçı rahatça izleyeceğiz” dedi.