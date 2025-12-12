Soru yazarlarına sorduk… LGS soruları nasıl gelecek

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl sınavda tüm soruların 8’inci sınıf konularından geleceğini duyurdu. Bakanlığın yayınladığı örnek LGS soruları da öğretmenlere ve öğrencilere kılavuz oluyor. MEB’in örnek soruları 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden hazırlanıyor. LGS hazırlığı için soru yazan öğretmenlere branşlara göre nasıl sorular gelebileceğini sorduk. İşte yanıtları:

MATEMATİK: YENİ NESİL SORULAR

Hakan Pişkiner (Matematik Öğretmeni): Bu yıl matematik sorularında yine yeni nesil sorular belirleyici olacak. Analitik düşünmeye dayalı soruların çözümü dikkat gerektirecek. Öğrencilerin sınava kadar bol miktarda yeni nesil soru çözmeleri sınav anında o sorulara bakış açılarını daha kolaylaştıracaktır. İşlem hatalarını en aza indirmek için soruları dikkatli okuyup adım adım işlem yapmalarını tavsiye ederim. Düzenli pratik yapmak, farklı soru tipleriyle karşılaşmak ve derinlemesine anlamaya yönelik çalışmak oldukça önemli. Ayrıca öğretmenlerle ve arkadaşlarla etkileşime geçmek, anlamadıkları konularda soru sormak da büyük fayda sağlar.

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMAK

Onur Soğuk (Türkçe Öğretmeni): LGS Türkçe testleri incelendiğinde sınavın büyük ölçüde okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçtüğü görülüyor. Sözcükte ve cümlede anlamdan dört, paragraftan yaklaşık altı ve görsel okuma–sözel mantıktan üç soru olmak üzere toplamda 13 soru anlamaya dayalı geliyor. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri her yıl sınavda sabit olarak yer buluyor. Dil bilgisinde fiilimsiler, fiilde çatı, cümle türleri ve cümle öğeleri öne çıkan başlıklar arasında, geçen yıl cümle öğeleri ve fiilimsiler sorulmadığı için bu iki konudan soru gelme olasılığı oldukça yüksek. Sınavın belirleyicisi okuduğunu doğru yorumlama olacaktır.

FEN BİLİMLERİ: NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ

Merve Koçak (Fen Bilimleri Öğretmeni): Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşma, düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirir. Sıkça soru gelen temel konu alanları önemli tarihler, DNA’nın yapısı ve eşlenmesi, gözlemler ve çıkarımlar, katı ve sıvı basıncı, kimyasal tepkimeler, asit ve bazlar, basit makineler, fotosentez, madde döngüleri ve elektriklenme şeklinde öne çıkıyor. Bu dersin soruları genellikle deney, gözlem ve günlük hayatla ilişkilendirme boyutunda hazırlanıyor. Öğrencilerin kavramları ezberlemek yerine günlük yaşamla bağlantı kurarak öğrenmesi, bilgiyi yorumlayabilmesi ve farklı durumlarda uygulayabilmesi avantaj sağlar. Konuların neden-sonuç ilişkisi içinde anlaşılması başarı için önemli.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA İSTEYECEK

Seçil Özşahinoğlu (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Sosyal Bilgiler Öğretmeni): 2025 yılı LGS soruları genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi ile çözülebilecek türdeki sorulardan oluşuyordu. 2026 yılında da temel olarak bu kapsamda olacağını öngörüyoruz. Bunun yanında kronoloji bilgisi ile soru çıkabilir. Doğrudan çıkmasa bile bu bilgiler soruların yorumlanması ve çözümünde yardımcı olacaktır. 2018 yılından itibaren Atatürk’ün ölümü ve sonrası konularından soru çıkmamıştı. Bu yıl 1 soru gelebilir. Dikkatini toplayan ve okuduğunu anlayan öğrenciler testi tamamlayabilir.