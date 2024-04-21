Soru yazarları Hürriyet’e anlattı: LGS soruları nasıl olacak

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Adayları nasıl bir sınavın beklediğini soru yazarı eğitimcilere sorduk...

MATEMATİK

ELEYİCİ-DENGELİ

-Fatih Yıldıray (Matematik Soru Yazarı): Sınavda kolay ve zor sorular olur. Kolay sorular üslü ifade ve bilimsel gösterimden gelir. Muhtemelen köklü ifadeleri kavramayı gerektiren yaklaşık değer bulma soruları çıkar. Zorlayıcı bölümün ‘olasılık’ ve ‘benzerlik’ soruları olacağını düşünüyorum. LGS’de 1 tane çok kolay soru bekliyorum. Beraberinde 2-3 kolay soru, 3-5 soru zor soru geldiğinde hem eleyici hem de dengeli bir sınav olacak.

TÜRKÇE

OKUDUĞUNU ANLAMA

-Onur Soğuk (Türkçe Öğretmeni): LGS’deki 20 Türkçe sorusunun büyük çoğunluğu ‘anlama dayalı’ sorulardan oluşuyor. Yani ‘sözcükte’, ‘cümlede’ ve ‘paragrafta’ anlamı içeriyor. Diğer yandan son yıllarda görsel okuma ön plana çıktı. MEB’in sorularında sözel mantık ve görsel muhakemenin de geldiğini görüyoruz. Toplam17 soru bu konuları içeriyor. Geri kalan 3 soru ise dilbilgisi konularından soruluyor.

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FEN BİLİMLERİ

GRAFİKLERE DİKKAT

-Mehtap Konuk Özgün (Fen Bilimleri Soru Yazarı): Bu seneki LGS geçmiş yıllardan çok farklı olacak. Öğrenciler bu zamana kadar zor yeni nesil sorularla uğraşıyordu. Ancak bu sene soruların tamamının ‘yeni nesil’ olmayacağını, kazanım temelli soruların da yer alacağını düşünüyorum. Özellikle ‘madde ve endüstri’ konusundan ısı-sıcaklık grafiklerine önem verilmeli. Bu soruyla pek çok öğrenci elenebilir.

SOSYAL BİLGİLER

GEÇEN YILA BENZER

-Fatih Sefi (Sosyal Bilgiler Soru Yazarı): Nisan ayı örnek sorularına baktığımızda inkılap tarihi sorularının; okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve çıkarım türünde olduğunu fark ediyoruz. İki dönemin konuları hemen hemen eşit dağılımda. Sürpriz soru da yoktu. Buradan anladığım kadarıyla inkılap tarihi soruları geçtiğimiz yıllardaki LGS sorularına benzer gelecek. Ben olsam geçmiş yıllardaki çıkmış soruları ve MEB örnek sorularını mutlaka çözerdim.