Şort giydiği için komşusu Elif Ülkü Eroğlu'nu dövmüştü! Mahsun Tatar yeniden gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mayıs sabaha karşı Elif Ülkü Eroğlu'nun darbedilmesine ilişkin zanlı Mahsun Tatar'ın yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş, tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. E.Ü.E'nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer vermişti.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettirildiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da Kepez ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs 2021 günü, sahurdan sonra sokağındaki konteynere çöp dökmek için evinden dışarı çıktı. Bu sırada komşusu Mahsun Tatar, “O..... musun böyle giyiniyorsun?” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Bunun üzerine Eroğlu, Mahsun Tatar’a “Sana mı soracağım?” diyerek tepki gösterdi. Sözlü saldırılarını devam ettiren Mahsun Tatar, Eroğlu’na saldırdı. Saçlarından tutularak yerde sürüklenen ve darbeler alan Eroğlu, çığlıklarını duyan ailesi tarafından kurtarıldı.

Eroğlu’nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mahsun Tatar, ifadesinde kimseye saldırmadığını, karşı tarafın saldırdığını öne sürdü ve serbest kaldı.

Elif Ülkü Eroğlu, yaşadığı dehşeti sosyal medyadan paylaşarak anlattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya tepki göstererek, Eroğlu’na destek mesajları gönderdi.

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