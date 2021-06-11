Şort davası cezasız bitti

Mahkeme ilk yargılamada Savaş İlter’e hakaret suçundan 3 bin 300 lira para cezası vermişti. Duruşmada savunma yapan Köse, “Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor ancak kesinlikle böyle bir durum yok. İstediği şeyi benden kibarca rica etse böyle olmazdı. Kavgayı çıkartan ben değilim” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Savaş İlter’in beraatine hükmetti.

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