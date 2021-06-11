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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şort davası cezasız bitti

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Şort davası cezasız bitti

İstanbul'daki Maçka Parkı’nda şort ve içini belli eden kıyafetler giydiği için güvenlik görevlisinin saldırısına uğradığını iddia eden Çağla Makbule Köse ile kendisine küfür edildiğini iddia eden güvenlikçi Savaş İlter arasındaki davanın ikinci yargılaması cezasız bitti.

Mahkeme ilk yargılamada Savaş İlter’e hakaret suçundan 3 bin 300 lira para cezası vermişti. Duruşmada savunma yapan Köse, “Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor ancak kesinlikle böyle bir durum yok. İstediği şeyi benden kibarca rica etse böyle olmazdı. Kavgayı çıkartan ben değilim” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Savaş İlter’in beraatine hükmetti.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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