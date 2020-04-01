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Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:51,Son Güncelleme:/

Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi

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Sorgun'da 698 parça tarihi eser ele geçirildi
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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 698 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun’da bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 580 adet sikke ve 118 adet tarihi obje ile 1 adet metal define arama dedektörü ele geçirildi. Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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