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Gündem
Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat),(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Sorgun'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu

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Sorgun'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu
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YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezi Yeşilöz Mahallesi'ndeki Ömer Altunok'a ait 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sorgunda 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu

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