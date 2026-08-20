Sörf tahtasında 5 saat direndiler

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Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen aynı board üzerindeki baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat dalgalarla mücadele eden Mustafa Yalçınkaya ile Ela'yı kurtarıp bota aldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yalçınkaya ve kızı Ela, kontrollerinin ardından taburcu edildi.