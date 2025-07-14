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Soprano pastanın içinde bayılıyordu

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#Singin’ İn The Rain#Leyla Ceren Koç#Pasta
Soprano pastanın içinde bayılıyordu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

Devlet Opera ve Balesi’nin dev prodüksiyonu ‘Singin’ in the Rain’ prömiyerinde Leyla Ceren Koç büyük bir fedakârlık örneği gösterdi

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Devlet Opera ve Balesi’nin büyük prodüksiyonu “Singin’ in the Rain”in prömiyerinde (ilk temsil) başrol oyuncusu mezzo soprano Leyla Ceren Koç’un inanılmaz bir fedakârlıkla, ayakta kalma mücadelesi vererek temsili tamamladığı ortaya çıktı. Eserin sahnelenişi sırasında zatürre hastalığına yakalanan ve nefes almakta zorlanan Koç’un, güçlükle nefes alarak şarkıları söylediğini ve dans ettiği belirtildi. Koç özellikle eserin en ilgi gören pastanın içinden çıktığı sahne ile ilgili, “Pastada yaşadığımı asla unutamayacağım. Pastanın içinde beklerken yavaş yavaş tıkanmaya başladım. İçimden dua ettim” dedi. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, ünlü Hollywood yapımı “‘Singin’ in the Rain (Yağmurda Şarkı Söylüyorum)” filmini, geçen haftalarda Türkiye’de ilk kez müzikal olarak sahneye koymuştu.

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SAHNEDE YAĞMUR YAĞDIRILDI

Ünlü filmde aktör Gene Kelly’nin takım elbisesiyle sokakta “Singin’ in the Rain” şarkısını söylediği sahne ve sevgilisi Kathy Selden’in pastadan çıkarak dans ettiği kareler gösterinin en dikkat çekici anlarıydı.

Soprano pastanın içinde bayılıyordu


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#Singin’ İn The Rain#Leyla Ceren Koç#Pasta

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