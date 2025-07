Soprano pastanın içinde bayılıyordu

Haberin Devamı

Devlet Opera ve Balesi’nin büyük prodüksiyonu “Singin’ in the Rain”in prömiyerinde (ilk temsil) başrol oyuncusu mezzo soprano Leyla Ceren Koç’un inanılmaz bir fedakârlıkla, ayakta kalma mücadelesi vererek temsili tamamladığı ortaya çıktı. Eserin sahnelenişi sırasında zatürre hastalığına yakalanan ve nefes almakta zorlanan Koç’un, güçlükle nefes alarak şarkıları söylediğini ve dans ettiği belirtildi. Koç özellikle eserin en ilgi gören pastanın içinden çıktığı sahne ile ilgili, “Pastada yaşadığımı asla unutamayacağım. Pastanın içinde beklerken yavaş yavaş tıkanmaya başladım. İçimden dua ettim” dedi. Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, ünlü Hollywood yapımı “‘Singin’ in the Rain (Yağmurda Şarkı Söylüyorum)” filmini, geçen haftalarda Türkiye’de ilk kez müzikal olarak sahneye koymuştu.

Haberin Devamı

SAHNEDE YAĞMUR YAĞDIRILDI

Ünlü filmde aktör Gene Kelly’nin takım elbisesiyle sokakta “Singin’ in the Rain” şarkısını söylediği sahne ve sevgilisi Kathy Selden’in pastadan çıkarak dans ettiği kareler gösterinin en dikkat çekici anlarıydı.