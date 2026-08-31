Sopayla öldürülen Haluk’un ailesi: Haluk’u tek kişi öldürmedi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Adana’nın Çukurova ilçesinde 23 Ağustos 2025’te belediye işçisi Haluk Taş (34) birlikte gezintiye çıktığı arkadaşı Bahri A. (62) ile birlikte, Abdulkadir Öden’in (57) işyerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir Öden, iddiaya göre, Bahri A. ile Haluk Taş’ı sopayla dövüp kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bahri A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma, Öden ile Bahri A.’yı gözaltına aldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Bahri A. ifadesinde, Abdulkadir Öden’in Haluk Taş’ı sopayla darp ettiğini ve kendisini de tehdit ederek işkence yaptığını öne sürdü. Bahri A. ayrıca ifadesinde Taş’ı oğlu gibi gördüğünü ona bir zarar vermediğini belirtti.

Haberin Devamı

Abdulkadir Öden ise suçlamaları kabul etmeyerek Haluk Taş’ı olaydan kısa süre önce tanıdığını ve kendisini öldürmesi için herhangi bir neden bulunmadığını savundu. Öden, olay günü Bahri A. ile Haluk Taş’ın tartışmaya başladığını, kendisinin ikisini ayırmaya çalıştığını ve bu sırada Bahri A.’nın kendisine saldırdığını öne sürdü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Öden tutuklanırken, Bahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş’ın ailesi, Bahri A. ve başka kişilerin de cinayete karıştığını öne sürerek karara itiraz etti.

‘ELLERİ KOLLARI BAĞLI BULUNDU’

Haluk Taş’ın kardeşi Ayşe Nur Kar, ağabeyinin tek kişi tarafından öldürülmediğini öne sürerek, “Ne yaşandığını bilmiyoruz. Ağabeyimi elleri ve kolları bağlı, boynuna sopayla vurulmuş ve beyin kanaması geçirmiş halde ölü bulduk. Bu kişinin ağabeyimi oraya neden ve hangi sebeple götürdüğünün araştırılmasını istiyoruz. Cinayeti işlediği öne sürülen Abdulkadir Öden’in dükkândan Bahri A. ile birlikte ayrıldığı ancak ağabeyimin orada kaldığı ve daha sonra ölü bulunduğunu öğrendik. Ben olayda birden fazla kişinin olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmemin nedeni, dosyada birbirlerini suçlayan beyanların bulunması. Aradan bir yıl geçmesine rağmen biz hâlâ ağabeyimin neden öldürüldüğünü öğrenemedik. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve ülkemize örnek olacak bir adalet sürecinin işletilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘KOLUM KANADIM KIRILDI’

Baba Mahmut Taş ise “Bir tane bile canlı varlığı incitmeyen, yardımsever, hayırsever, iyi niyetli, herkesin elinden tutan, birinin ihtiyacı olduğunda koşan evladımı benden aldılar” dedi.

Haluk Taş’ın annesi Elife Taş da oğlunun kimseyi incitmediğini belirterek, “Kimin işi olsa kuş olur uçardı. Çok yardımsever, çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Neden başına böyle bir şey geldi?” diye konuştu.

Abdulkadir Öden’in tutuklu, Bahri A.’nın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Ekim’de Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.