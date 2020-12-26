MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSopayla dehşet saçtı! 13 gün önce almışlardı
GeriGündem Sopayla dehşet saçtı! 13 gün önce almışlardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Sopayla dehşet saçtı! 13 gün önce almışlardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sopayla dehşet saçtı! 13 gün önce almışlardı
Abone Olgoogle-news

Sopayla 13 gün önce sıfır alınan cipin camlarını ve farlarını kırdı, kaportasını yamulttu. “Arayın polisi gelsin'' diyen Çağrı Gül, gözaltına alındı. Aracında büyük hasar olduğunu söyleyen Gurbet Alış Cin, ''Sıfır aldık. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimiz de yoktu. Tanıyorum kendisini'' dedi.

10
  • Sıfır araca sopayla zarar verdi
  • Sıfır araca sopayla zarar verdi
  • Sıfır araca sopayla zarar verdi
  • Sıfır araca sopayla zarar verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çağrı Gül, saat 09.00 sıralarında sopa ile Kırklar Sokak’ta park halinde olan Serkan ve Gurbet Alış Cin çiftinin 11 AG 882 plakalı cipin camlarını ve farlarını kırarken, kaportasını da yamulttu. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kadına, “Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi” diye seslenen Gül, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, ifadesi için emniyete götürüldü.

‘ARAÇTAN DAHA HEVESİMİZİ BİLE ALAMADIK’

Serkan Cin, 13 gün önce Adapazarı’ndan sıfır aldıkları araçlarının çok kötü durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Eşimin arabası 13 gün önce sıfır aldık Adapazarı’ndan. Sabah 09.00 gibi aile bakkalımız, ‘aracınıza bir kişi vuruyor, polisler aşağıda’ diyerek bizi kaldırdı. İndiğimizde araç kötü durumdaydı. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimiz de yoktu. Tanıyorum kendisini de. Bir alt sokağımızda oturuyor. Ama sadece bize zarar vermemiş, diğer evlerin camlarını da kırmış diye bilgi aldık. Araçtan daha hevesimizi bile alamadık”

Çağrı Gül’ün, araca yakın bir binanın da giriş kapısının camlarını kırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle