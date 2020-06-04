Hürriyet duyurmuştu... Sonunda kavuştular

Nazari ailesi hayallerinin peşinden Afganistan’dan Türkiye geldi. Anne Şefika Nazari, 3 yaşındaki kızı Elif Naz ve oğlu Ferit ile şubat ayında Edirne’den Yunanistan’a geçti. Ancak Yunan polisi müdahale etti. Çıkan kargaşada anne ile çocukları birbirlerini kaybetti. Yunan polisi, anne Nazari’yi Türkiye’ye sınırdışı etti. Ancak 3 yaşındaki kızı Elif Naz ile oğlu Ferit Yunanistan’da kaldı. Nazari, çocuklarını geri almak için Birleşmiş Milletler ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Yapılan çalışmalar sonunda Elif Naz ile ağabeyi Ferit, 3 ay sonra Türkiye’ye getirildi.

‘TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM’

Bayram’da çocuklarına kavuşan anne Nazari, “3 aydır çocuklarımdan uzaktım, gözüme uyku girmedi. Türkiye’ye minettarım, bize sahip çıktılar. Göç yollarında dağılan, çocukları kaybolan yüzlerce aile var. İnşallah bu aileler de çocuklarına kavuşur” dedi.

Nazari ailesinin dramını Hürriyet duyurmuştu