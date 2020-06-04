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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hürriyet duyurmuştu... Sonunda kavuştular

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hürriyet duyurmuştu... Sonunda kavuştular
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Afgan Şefika Nazari, kızı Elif Naz ve oğlu Ferit ile çıktığı umuda yolculuğunda Edirne’den Yunanistan’a geçti. Yunan polisinin müdahalesiyle yakalanan anne Nazari Türkiye’ye sınır dışı edilirken, çocukları orada kaldı. Türk makamlarının devreye girmesiyle 3 ay sonra Nazari ailesi birbirlerine kavuştu.

Nazari ailesi hayallerinin peşinden Afganistan’dan Türkiye geldi. Anne Şefika Nazari, 3 yaşındaki kızı Elif Naz ve oğlu Ferit ile şubat ayında Edirne’den Yunanistan’a geçti. Ancak Yunan polisi müdahale etti. Çıkan kargaşada anne ile çocukları birbirlerini kaybetti. Yunan polisi, anne Nazari’yi Türkiye’ye sınırdışı etti. Ancak 3 yaşındaki kızı Elif Naz ile oğlu Ferit Yunanistan’da kaldı. Nazari, çocuklarını geri almak için Birleşmiş Milletler ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Yapılan çalışmalar sonunda Elif Naz ile ağabeyi Ferit, 3 ay sonra Türkiye’ye getirildi.

‘TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM’

Bayram’da çocuklarına kavuşan anne Nazari, “3 aydır çocuklarımdan uzaktım, gözüme uyku girmedi. Türkiye’ye minettarım, bize sahip çıktılar. Göç yollarında dağılan, çocukları kaybolan yüzlerce aile var. İnşallah bu aileler de çocuklarına kavuşur” dedi.

Hürriyet duyurmuştu... Sonunda kavuştular
Nazari ailesinin dramını Hürriyet duyurmuştu

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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