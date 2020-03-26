Sonunda kavuştular

İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1.5 yıl önce Alanya’ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince çift, ülkelerindeki mülklerini satıp Alanya’dan ev almaya karar verdi. Koştinetikhoşa çifti, İran’daki gayrimenkullerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa’yı (8), piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş ile eşi Esin İpekoğlu Shahani’ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.

TÜRKİYE’YE GİREMEDİLER

Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran’da ‘yurtdışından geldikleri’ gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Çiftin Türkiye’ye girişlerine izin verilmedi. Soruşa Koştinetikhoşa’nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa’nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da ailenin yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.

Anne ve babasına kavuşmak için yardım isteyen minik Soruşa, “Lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim” diye yardım istemişti.

ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Soruşa’nın yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından dün Göç İdaresi yetkilileri, Soruşa’yı müzik eğitmeni Sahahani ailesinden teslim alarak 40 gündür sınırda bekleyen ailesine teslim etti. Uzun bir aranın ardından kızlarına kavuşan aile, Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.