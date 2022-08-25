Sonunda kapanıyor

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ANKARA Gölbaşı’nda işinsanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi’nde 2015’te, Yılmaz Kıbrıs’tan kiraladığı arazide restoran ve kafe işletmeciliği yaptı. Öner, geçen yıl mayıs ayında ise restoranı kapatıp hayvanat bahçesine dönüştürdü.

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZDI

Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesleri, bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti. Mahalleli, hayvanların kükreme sesinin yanı sıra işletmeden kötü koku yayıldığı gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi. Mahallelinin şikâyeti üzerine işletme, 1 hafta kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından 2021 yılı ağustos ayında işletmeye ‘B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı’ verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel de valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı.

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‘RUHSAT VERİLMESİ YANLIŞ’

Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesinde; 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu, 1 alageyik, 3 vervet maymun, 1 iguana, 1 boa yılanı, 1 Mısır yılanı, Nil varanı, kuş çeşitleri ve tavşanlar ile tavus kuşlarının bulunduğu belirtildi. Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hâkimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye yaydığı gürültünün bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Raporda; gerek çevre gerek konum gerek hayvan sağlığı gerekse kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından işletmeye ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi de ruhsat verme işleminin durdurulmasına karar verdi. Ardından işletme sahibinin itirazını değerlendiren mahkeme, hayvanat bahçesinin kapatılmasına karar verdi.

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‘ASLAN KAÇSA KİM YAKALAYACAK’

İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, “Ben 80 yaşında bir insanım, 26 yıldır burada oturuyorum. Yaz geldi; idrar kokusu, dışkı kokusu, hayvanların kokusu, dayanamıyoruz. Tam evimin sınırında. Gece sabahlara kadar aslanlar kükrüyor, sesten uyuyamıyoruz. Geçen yıl maymun kaçtı, zor yakaladılar; aslan kaçsa kim yakalayacak? 1100 metrekarede hayvanat bahçesi olur mu?” dedi. Niyazi Gürel’in avukatı Merve Nur Özkan ise “Bakanlık tarafından hayvanların buradan nakledilmesi için işyeri sahibine 2 aylık bir süre verildi. Bu süre eylülde bitiyor. Bunun sonucunda artık burası mühürlenecek” diye konuştu.