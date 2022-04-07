Sonunda güzel haber

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TÜRKİYE, koronavirüs yoğun bakım doluluk oranlarında, pandeminin başından bu yana en dip noktayı gördü. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki COVID yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini belirterek, “Türkiye genelinde yoğun bakımlarda COVID-19 hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde COVID-19 yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor” dedi. Prof. Dr. Demirkıran, şu açıklamalarda bulundu:

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AŞININ ETKİSİ BÜYÜK

“Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde COVID-19 için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Aşılamada oran arttıkça COVID-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hâlâ devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça, sayılar beklendiği üzere düşüyor.”

CERRAHPAŞA’DA TEK HASTA KALDI

Tüm Türkiye’de olduğu gibi geçen yıl Cerrahpaşa’da da neredeyse tüm yoğun bakım yataklarının tamamen COVID-19 hastalarına ayrıldığını belirten Prof. Dr. Demirkıran, kendi kliniklerinde de bir tane kritik durumdaki korona hastası kaldığını söyledi: “Bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, bu yataklara gelmiş olacak. COVID -19 için ise daha küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız.”