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CHP ile yollarını ayıran Özgür Özel, Yeni Parti Lideri olarak ilk mitingini İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun da katılımıyla tutuklu belediye başkanları için düzenlenen, ‘500 Gündür Süren Hukuksuzluğa Karşı Adalet İçin Yürüyoruz’ adlı mitingde konuşan Özel, özetle şunları söyledi. “Bugün 19 Mart darbesinin üzerinden tam 500 gün geçti. Hatırlayın, ne diyorlardı? ‘Bekleyin, bir aya kalmaz hele bir şu eldekiler dökülsün. İnsan içine çıkamayacaklar, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, eşlerinin gözünün içine bakamayacaklar.’ Bu topraklarda namuslu, şerefli insanlara, onların özel hayatlarına, iş görüş biçimlerine ve haysiyetlerine yapılmış en büyük suikasttı. Millet ayaktadır, Türkiye ayaktadır. Zafer çok yakındadır. Bugünler, bu zor günler eninde sonunda bitecek. Hep birlikte huzura ereceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız. Hak ettiğimiz gibi bir yönetime elbette kavuşacağız. Bu zor günleri tarih yazacak. Biz birbirimize güveniyoruz. Biz evladımıza güveniyoruz. Bu kumpasın, iftiranın karşısında sonuna kadar direndik. Sonuna kadar direneceğiz.

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MİLLET BİZİMLE BERABER

Biz son seçimlerde yıllar sonra 47 yıl sonunda partimizi birinci parti yapmıştık. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını kurulduğu günden beri Türkiye’de ilk kez yenilgi ile tanıştırmıştık. O gün, 31 Mart 2023 gecesi İstanbul’da, bu güzel şehirde tam 26 belediye kazandık. Son olarak Üsküdar’a, Sinem Dedetaş‘a, gözbebeğimiz, çalışkan, pırıl pırıl bir Cumhuriyet kadınına işinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş’a el uzattılar. Hapsedilmeyi göze aldı ama Üsküdar’a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı. Tıpkı İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet gibi… Oysa bugün Tuzla’nın, Çekmeköy’ün oylarını, Şile’de kendisine belediye meclisimizin verdiği vekaleti AK Parti’ye satanlara… İlk gün söyledim, 500’ncü gün söylüyorum. Psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizimle beraberdir. Bertolt Brecht‘in dediği gibi halkın coşkun akan selinin karşısında kimse duramaz.”