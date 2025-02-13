Sonum babam gibi olmasın

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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in iş dünyası için tasarlanmış nitelikli sosyal medya platformu olan Linkedin hesabına 19 Ocak’ta bir mesaj gönderildi. Ahmet Furkan B. tarafından gönderilen mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” diye tehdit içerikli ifadelere yer verildi. Bu mesajından 5 gün sonra da İzzet Garih’e ait İstanbul Beşiktaş’taki Alarko Holding binasının önüne gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla hızlı bir şekilde bina içine girmeye çalıştı. Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” dedi.

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‘BEN ONUN KARDEŞİYİM’

Polisin olay yerine gelmesi üzerine Ahmet Furkan B. gözaltına alındı. Kendisinin İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşündüğünü ifadesinde belirten Ahmet Furkan B., söz konusu hareketleri bu sebeple gerçekleştirdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Ahmet Furkan B., mahkemedeki ifadesinde de yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Ahmet Furkan B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre mahkeme tarafından serbest bırakılan Ahmet Furkan B., İzzet Garih’e yönelik taciz ve saldırılarına son vermedi. İzzet Garih’in sosyal medya platformu Linkedin hesabını sürekli ziyaret eden Ahmet Furkan B. ünlü işinsanına gözdağı ve korku vermeye başladı. Sosyal medya hesabını kimin ziyaret ettiğini gören İzzet Garih, Ahmet Furkan B.’nin serbest kalmasının ardından ısrarlı tacizleri nedeniyle büyük panik yaşadı.

‘BENZERLİK KORKUTUYOR’

Müvekkilinin sosyoekonomik durumu ve ailesinin Yahudi kökenli olması birlikte değerlendirildiğinde suçluların hedefi haline gelebileceğini belirten İzzet Garih’in avukatı savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, özetle şunlara yer verdi: “Müvekkilin suçluların hedefi haline gelebildiği tecrübelerimizle sabittir. Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001’de sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.’nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durum, müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır. Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan ve ölümle tehdit edilen müvekkil için daha vahim sonuçların doğmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

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FİRARİ ASKER ÖLDÜRMÜŞTÜ

- Alarko Holding’in kurucularından işinsanı Üzeyir Garih, koruması ve şoförünün izinli olduğu 25 Ağustos 2001’de İstanbul Eyüpsultan’da Hüseyin Şeyh Türbesi’ne gittiği sırada 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Garih’in kayıp cep telefonu Hasdal Kışlası’ndaki bir askerin üzerinde bulundu. Asker, cep telefonunu kışladaki arkadaşı Yener Yermez’den aldığını söyledi. Ancak Yener Yermez’in firarda olduğu anlaşıldı. Yermez, şartlı tahliye ile 23 Aralık 2000’de Kayseri Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra askere alınmıştı. Emniyet, bütün yurtta aranan 1975 doğumlu Yener Yermez’i, 10 gün sonra memleketi Kayseri’ye giderken şehirlerarası otobüsü durdurarak yakaladı. Cinayeti itiraf eden Yermez, emniyetteki ifadesinde, olay anında ismini bilmediği, mezarlıkta gördüğü iyi giyimli bir kişiden para istediğini, onun da kendisine para vermeyi reddetmesi üzerine çok öfkelendiğini anlattı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Yermez ifadesinin devamında, “Gidip bir yerden bıçak satın alıp geldim. Üzeyir Garih orada duruyordu. İlk bıçak darbesini vurdum. Yaralanan Garih, para verdi. Ancak kanı görünce bıçaklamaya devam ettim” dedi. Yener Yermez, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.