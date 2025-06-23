‘Sonuçlarından ABD sorumlu’

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD güçlerinin aniden İran nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Arakçi, özetle şunları söyledi: “Bence burada diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar ve sadece tehdit ve güç dilinden anladıklarını gösterdiler ve bu çok üzücü bir durum. Burada İran’a ‘Diplomasiye geri dön’ çağrısında bulunmanın aslında şu anda çok bir anlamı yok çünkü biz zaten diplomatik sürecin ortasındaydık. ABD ile müzakereleri sürdürüyorduk.

GÖRÜLMEMİŞ BİR İHLAL

(ABD saldırısının ani olduğunu ve Birleşmiş Milletler’in (BM) temel ilkelerini ihlal ettiğini, ABD saldırısının daha önce hiç görülmeyen bir ihlal olduğunu belirterek) Bir BM üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılan bu saldırı soykırımcı bir rejim ile beraber gerçekleştirilmiştir. ABD yönetimi bu saldırgan tutumun sonuçlarından sorumludur. Saldırı, bir kez daha ABD tarafının İran’a karşı duyduğu düşmanca tavır ve düşünceyi ortaya koydu. İran, halkını korumaya devam edecektir. İran’ı sadece ABD saldırganlığına değil, İsrail rejiminin yasa tanımayan saldırılarına karşı da koruyacağız.

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DÜNYA SESSİZ KALMAMALI

Rusya Başkanı, ABD’nin bu savaşa dahlini kınamıştır. Ancak sadece diplomasiye taahhüdü değil kendi seçmenlerini de zor duruma düşürmüştür. Bu barışçıl nükleer tesislere yapılan saldırılar, sadece BM kurallarının ihlalini değil aynı zamanda bir ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dair BM kararlarını da ihlal etmektedir. Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir tehlike ve kaos seviyesine getirecektir. Dünya bu saldırıya sessiz kalmamalı. BM bu saldırıyı kınamalı ve Washington sorumlu tutulmalı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun Başkanı sunduğumuz kanıtları incelemeli. Kurumun yönetim kurulu toplanmalı ve ABD saldırısıyla ilgili değerlendirme yapmalı. Bütün çalışmalarımız kurumun denetimi çerçevesinde gerçekleştirildi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZİ GEÇTİLER

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İran güvenliğini ve güvenlikle ilgili çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacaktır. ABD saldırısına karşılık vereceğiz. Dün geceki saldırıyla son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçtiler.”