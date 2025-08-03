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Sonuçlar yarın açıklanıyor: LGS’de ‘yerleşme’ zamanı

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#LGS#MEB#Liselere Geçiş Sistemi
Sonuçlar yarın açıklanıyor: LGS’de ‘yerleşme’ zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

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LGS, 15 Haziran’da 973 yurtiçi merkezde, 3 bin 938 okul ve 62 bin 693 salonda; yurtdışında ise 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda yapılmıştı. 719 adayın şampiyon olduğu sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı ve tercih süreci 14-24 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. MEB takvimine göre, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar yarın açıklanacak.

NAKİLLER 12 AĞUSTOS’A KADAR

Yerleştirme sonrası iki ayrı nakil başvuru dönemi olacak. İlki için 4-6 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek ve sonuçlar 8 Ağustos’ta duyurulacak. İkinci nakil dönemi ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve onun da sonuçları 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. ◊ Eğitim SERVİSİ

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#LGS#MEB#Liselere Geçiş Sistemi

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